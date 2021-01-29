За сломанный нос сотрудника охотхозяйства дончанин пойдет под суд

В отношении дебошира завели уголовное дело Фото: Игорь БУЛАТОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденное в отношении 46-летнего жителя Боковского района.

В ноябре прошлого года мужчина на территории Малаховского охотничьего хозяйства совершил правонарушение. Это увидел сотрудник охотхозяйства. Специалист достал камеру и начал снимать нарушителя на видео. В ответ дончанин набросился на сотрудника с кулаками. Злоумышленник несколько раз ударил мужчину по лицу, сломав тому нос.

В результате, в отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказали в региональном следкоме.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть на 10 лет в тюрьму.

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