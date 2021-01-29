Таможенники изъяли запрещенные издания неоязычников на границе в Ростовской области

Издание нашли у пассажирки автобусного рейса в Ялту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Донские таможенники на границе с донецким регионом в сумке пассажирки рейсового автобуса обнаружили несколько запрещенных российским законом изданий - вед, культовых книг радикальных неоязычников. Транспорт двигался из Донецка в Ялту.

По официальной информации, все вскрылось во время досмотра багажа 38-летней женщины с гражданством Украины. Книги она сложила в боковой карман спортивной сумки. Когда сотрудники таможни спросили, зачем ей понадобилась такая литература, женщина призналась, что хранила их в личной библиотеке. Она хотела отвезти их своему мужу, который устроился на работу в России.

Вот только сделать этого ей не позволили. Начальник таможенного поста МАПП Куйбышево Дмитрий Головин объяснил, почему веды попадают под статус запрещенной литературы. По его словам, соответствующий перечень формируется на основании решений судов.

Издание было признано экстремистским еще в 2015 году. Соответствующее судебное решение вынесли в Омске, где оно и было написано в конце прошлого столетия. Автором книг считается Александр Хиневич. В конце 2014 года ему предъявили обвинение в разжигании межнациональной и религиозной розни. Власти усмотрели в текстах его произведений активную пропаганду превосходства белой расы.

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