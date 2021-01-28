В Ростове судебного пристава подозревают в требовании взятки в полтора миллиона рублей

В Ростове судебный пристав требовал крупную взятку от своей знакомой Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице местного судебного пристава заподозрили в вымогательстве взятки.

В ходе следствия стало известно, что правоохранитель сказал своей знакомой, что может освободить ее от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Но за свою услугу он потребовал полтора миллиона рублей. Подруга пристава знала, что такие требования являются незаконными и обратилась к правоохранителям. В момент получения денег подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере".

- Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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От причиненных травм потерпевший скончался.

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