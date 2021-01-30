Хотела продать дом и осталась без копейки: как дончанку "развели" на полмиллиона

Все сбережения ушли на неизвестный счет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области женщина решила продать свой дом и опубликовала соответствующее объявление на специализированном сайте. Как сообщили в региональном МВД, дом располагался в Миллеровском районе области.

По официальным данным, через несколько дней после появления предложения о продаже на номер хозяйки позвонил человек, потенциальный покупатель. Он сообщил, что заинтересовался покупкой жилища и хочет сделать предоплату, чтобы никто другой не выкупил дом раньше.

Вот только аванс он решил перевести не по классической схеме, а попросил женщину на "левом" сайте ввести данные своей карты. По уверениям анонима, это было необходимо, чтобы женщина получила деньги.

Перейдя по ссылке, наивная дончанка внимательно перенесла данные своей карты, а позже ужаснулась о полученного на телефон сообщения: "С вашей карты списаны все средства", - отчитались в банке.

Как выяснилось, у женщины похитили огромную сумму - полмиллиона рублей.

Она сразу обратилась в полицию, в отчаянии написала заявление и в деталях рассказала все, что случилось. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража с

банковского счета».

- Стражи порядка проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и

задержание причастных к совершению противоправных действий, - добавили в ведомстве.

Сколько времени уйдет на поимку злоумышленников остается загадкой. Подобные интернет-кражи случаются очень часто, а вычислять кибер преступников удается с большим трудом.

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