Резкое ухудшение погоды ожидает жителей Ростова

Водителя не следует забывать о противотуманных фарах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Ростова-на-Дону предупредили о резком ухудшении погодных условий. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, на донскую столицу обрушится сильный туман. Кроме того, упадет температура воздуха, ударят морозы. Все это может спровоцировать большое количество дорожно-транспортных происшествий.

В ведомстве обратили внимание, что ненастную погоду следует ждать уже завтра, 31 января. Резкие перепады температуры спровоцируют гололедицу на дорогах. Водителям следует быть очень осторожным и выполнять определенным правилам.

Во-первых, ответственно соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями. Во-вторых, оставлять машину только на парковках, чтобы не препятствовать работе дорожной техники.

- Не забывайте о противотуманных фарах. При плохой видимости они помогают другим участникам движения заметить вас, - добавили в ведомстве.

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