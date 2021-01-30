Хозяин собаки просто наблюдал: в Ростове разьяренный пес чуть не убил женщину

Последствия встречи с собакой. Фото: соц. сети

В Ростове-на-Дону произошел случай, который чуть не закончился трагедией. В районе Суворовского на женщину, гулявшую со своим питомцем, набросился разьяренный пес. Об этом сообщили люди в социальных сетях.

Агрессивное животное породы Хаски было со своим хозяином. Когда собака набросилась на местную жительницу, мужчина, по словам очевидцем, молча стоял и наблюдал.

- В итоге этот пес искусал женщину, прокусил палец и порвал пальто. После этого он напал на ее собачку, оставив две глубокие раны. Владелец Хаски сбежал с места происшествия, - пишут очевидцы.

По данному факту был составлен полицейский протокол. Сейчас правоохранители разыскивают хозяина собаки.

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