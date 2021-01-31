Перевернулся в кювет: на донской трассе погиб водитель

Прибывшие врачи констатировали смерть человека. Фото: Бердник Артем

Накануне в Ростовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель, который не справился с управлением, не удержал автомобиль на трассе. Как сообщили в региональном ГИБДД, все случилось ближе к полуночи в Неклиновском районе.

53-летний мужчина вместе со своей пассажиркой ехали на отечественном авто в сторону села Натальевки. В какой-то момент машину стало заносить, водитель попытался выровнять ее, но безуспешно.

Тяжелый транспорт юзом пошел по дороге, а после вылетел в кювет, где перевернулся на крышу.

Другие участники движения, которые видели происшествие, вызвали на место ЧП скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Его пассажирке повезло больше - 41-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Сейчас в деле разбираются сотрудники ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какая погода ждет ростовчан в последний день января

Лучше взять с собой зонтик (подробнее)