При пожаре в частном доме пострадала пожилая жительница Ростовской области

В донском регионе пенсионерка пострадала в пожаре. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростовской области загорелся частный дом.

Инцидент произошел в субботу, 30 января, около половины шестого вечера в хуторе Лихом Красносулинского района. В переулке школьном по неизвестной причине вспыхнул частный дом. Первые признаки возгорания заметили соседи и вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено уже 42 квадратных метра. Спасателям удалось извлечь из горящего дома 85-летнюю женщину, которая пострадала, получив ожоги и вдохнув изрядное количество угарного газа. Пожарным удалось локализовать возгорание к 17:57, еще через пять минут пламя было полностью ликвидировано. Причина пожара пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Если бы не интуиция инспектора МЧС, жительницы Ростовской области уже не было бы в живых.

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