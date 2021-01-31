Девушку с годовалым ребенком ищут в Ростовской области

Есть вероятность, что они передвигаются автостопом. Фото: "Лиза-Алерт"

Вот уже почти две недели волонтеры и добровольцы пытаются найти девушку и грудничковым ребенком на руках. Они исчезли 18 января. С тех пор никто из родственников и друзей не может установить их местонахождение. Члены поискового отряда «Лиза-Алерт» считают, что они могут находится на территории Ростовской области.

Как сообщили в социальных сетях, на странице добровольческого отряда, пропала 27-летняя девушка со своим ребенком. Речь о Ольге Булавиной и ее сыне Иване. Мальчику только недавно исполнялся годик.

Первое время их пытались найти родственники. Когда это не принесло никаких результатов, они обратились к волонтерам. Прямо сейчас добровольцы прочесывают улицы донских городов, расклеивают объявления, распространяют информацию в Интернете.

Отдельно стоит отметить, что они могут передвигаться автостопом.

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