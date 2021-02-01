Верхом на "банане" ростовский каскадер слетел с крыши грузовика

Каскадер полетел с двухметровой высоты. Фото: соц. сети

Знаменитый на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев в очередной раз поразил публику своего "Инстаграм"-аккаунта. Он уже не раз демонстрировал свое бесстрашие: нырял на автомобиле в ледяное озеро, подтягивался на огромной высоте и на трамплине устремлялся в небо. На этот раз он решил напомнить о теплом лете, использовав для трюка надувной "банан".

Чтобы трюк был максимально зрелищным, он затащил "банан" на крышу легкого грузовика. Обычно плавсредство для водного аттракциона цепляют к моторной лодке, но Чеботарев решил использовать мощный внедорожник, к которому и прикрепил трос.

Несколько секунд - и машина тронулась с пробуксовкой. "Банан" моментально сорвался с места, каскадер верхом на нем полетел с двухметровой высоты. Сначала он попал на крышу легковушки, которая была припаркована рядом с грузовиком, а только потом успешно приземлился.

Во время полета Евгений чуть было не вылетел с "банана". К счастью, на каскадере был шлем, который мог бы спасти его с случае опасности. Так или иначе, но ролик посмотрели уже более 167 тысяч человек. В комментариях почитатели каскадера, по традиции, подкидывают ему идеи для новых трюков.

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