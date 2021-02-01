"Отправились на много лет назад": Полина Диброва оказалась в уик-энд среди старинных интерьеров

Полина провела с семьей чудесный вечер в красивом месте. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграм"

Ростовчанка Полина Диброва поделилась со своими подписчиками в «Инстаграме» информацией о том, как она с супругом Дмитрием Дибровым и тремя сыновьями провела уикенд.

Семья шоу-мена побывала в очень красивом и необычном месте.

Эта вилла привела девушку в восторг. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграм"

- Мы отправились на много лет назад: домашний театр, изысканный классический интерьер, красивые наряды, званный обед и увлекательные беседы. Дети увидели множество приборов возле своей тарелки и научились правильно есть хлеб, - сообщила Полина в своем микроблоге.

Пост собрал множество лайков и комментариев. Подписчики сошлись во мнении, что у Дибровых красивая семья.

Девушка также выложила снимки с виллы. Для этого вечера члены семьи выбрали наряды в одном классическом стиле. Полина предпочла для этого брючный костюм в клетку.

Пост собрал несколько сотен комментариев. Подписчики сошлись во мнении, что семья выглядит очень элегантно.

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АЛЛО!

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