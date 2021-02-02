Желающим попасть домой жильцам улицы Тракторной предлагают заплатить по 50 рублей

В донской столице ростовчанам въезд во двор перекрыли шлагбаумом. Фото: соцсети - "Ростов 61"

В донской столице проезд в один из дворов загородил шлагбаум.

О своей беде в одном из городских пабликов в соцсети рассказали жильцы улицы Тракторной. К их дому № 48 теперь можно попасть, только заплатив 50 рублей. Стоит отметить, что частный предприниматель перекрыл шлагбаумом единственную дорогу ведущую к этому дому. Перекрытие было установлено 1 февраля. Те, кто не хочет платить, ходят пешком по улице без освещения.

- Пока жители дома не знают, что с этим делать. С их слов, жалобы в полицию и районную администрацию остаются без ответа, - написал автор поста.

Пользователи соцсети назвали происходящее беспределом и посоветовали не прекращать посылать жалобы.

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Читателей «КП» консультирует Почетный адвокат России Леонид Ольшанский.

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