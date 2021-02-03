В Ростовской области нашли гараж, доверху забитый наркотиками

Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новочеркасске (Ростовская область) возле одного из гаражей сотрудники полиции задержали мужчину, который, как показалось правоохранителям, вел себя подозрительно. У мужчины был паспорт гражданина Украины. Увидев сотрудников МВД и поняв, что "запахло жареным", он выбросил в кусты восемь свертков. В свертках оказались наркотики общим весом 500 граммов.

Но, как выяснилось, это был еще не предел. Оказывается, мужчина арендовал гараж, в котором хранил 35 полимерных свертков с запрещенными веществами. Общий вес опасного товара составил 17 килограммов. Наркотики были изъяты.

- Кроме этого, в гараже при обыске обнаружили электронные весы и упаковочные материалы, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

В машине подозреваемого полицейские также нашли тайник с наркотиками.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении запрещенных сильнодействующих веществ. Если суд признает вину мужчины, он может сесть в тюрьму на 10 лет.

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