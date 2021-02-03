Королевский дворец за 130 миллионов рублей продают в Ростове

Все сделано из лучших материалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону на Западном продают почти что настоящий замок. Цена астрономическая - 130 миллионов рублей. За эти деньги собственник готов отдать свое роскошное имение, в котором есть все то, чем могут похвастаться лучшие отели мирового уровня.

Дом, судя по всему, рассчитан на большую семью. Общая площадь строения - две тысячи квадратных метров. У здания два этажа. На первом - просторный холл, гостиная, кухня-столовая и ванная комната, а на втором - четыре спальные комнаты. Каждая из них оборудована гардеробом и собственной ванной.

Важно сказать, что в отдельный блок отнесена зона отдыха и SPA, куда входит бассейн, хамам и бильярдная.

- В процессе отделочных работ были задействованы первоклассные материалы, - пишет продавец на сайте бесплатных объявлений.

Внутри действительно можно увидеть королевское убранство - лепнину, позолоту и мрамор. О причинах продажи владелец не говорит. Как быстро купят эту недвижимость, можно только гадать. Обеспеченные ростовчане, конечно, имеют слабость к подобной роскоши. Однако коронавирусный кризис еще не закончился, и у многих процветающих любителей необычного жилья денег стало меньше.

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