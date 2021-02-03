Ростовчанин похитил телефон у своего невнимательного приятеля

В Ростове местный житель похитил телефон своего приятеля Фото: "КП" Архив

В донской столице задержали местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа.

В местный отдел полиции обратился ростовчанин и сообщил о том, что его приятель похитил у него телефон. По его словам злоумышленник пришел к потерпевшему в гости, они вместе распивали алкоголь, но в какой-то момент решили пойти за добавкой. По пути в магазин 28-летний подозреваемый воспользовался невнимательностью друга, выхватил у него из рук мобильный телефон и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Отрицать свою вину он не стал и сообщил, что хотел оставить гаджет себе, но полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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