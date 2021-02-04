В Ростове начали оперировать онкобольных, которым отказывали в хирургическом вмешательстве

Помощь могут получить больше пациентов. Фото: Олег Укладов

Новые технологии и оборудование для лечения и диагностики рака стали использовать в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии. Об этом рассказал руководитель медучреждения Олег Кит.

Онкологи начали применять во время операций аппарат экстракорпоральной оксигенации. Устройство насыщает кровь больных кислородом. Таким образом, хирургическую помощь могут получить значительно больше пациентов.

— Мы можем оперировать тех, кому раньше отказывали в хирургическом вмешательстве. Это пациенты преклонного возраста и с тяжелыми сопутствующими патологиями, — объяснил Олег Кит.

Кроме того, в онкоцентре появилась сверхточная биопсия предстательной железы. По словам руководителя исследовательского центра, такой метод также называют фьюжн-биопсией. С помощью нового метода диагностики врач может выявить даже крошечные новообразования.

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