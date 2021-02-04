Ведущие онкологи будут бесплатно принимать пациентов по субботам в Ростове-на-Дону

Время работы онкоцентра продлили до 19.30. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону ведущие онкологи начнут бесплатно принимать пациентов по субботам. Консультации будут проводиться в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии.

— Приемы по субботам в онкоцентре проходят уже несколько лет. Особенность новых консультаций в том, что их будут проводить лидеры профессии: заведующие отделениями, доктора и профессора наук, — рассказал гендиректор онкоцентра Олег Кит.

Ведущие специалисты проведут первые консультации уже 6 февраля.

В прошлом году в ростовском онкоцентре появилась сверхточная диагностика опухолей предстательной железы. Медики начали применять аппарат, который позволяет оперировать людей преклонного возраста и имеющих тяжелые патологии.

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