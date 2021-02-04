Автобус с пассажирами врезался в дерево в Ростовской области

В результате ДТП никто не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус с пассажирами врезался в дерево в Гукове Ростовской области. Авария произошла 4 февраля около 15 часов на улице Крупской.

Водитель ПАЗа ехал по маршруту Гоковская-Антрацит-Ростовская. По предварительным данным, во время движения мужчина отвлекся на телефон. В результате он потерял управление, выехал на тротуар и врезался в дерево.

— В момент ДТП в автобусе было десять человек. Предварительно, пострадавших нет, — прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Напомним, в ближайшие дни ситуация на дорогах может ухудшиться из-за погоды. По данным управления ГО и ЧС, 5 февраля по Ростовской области пройдет небольшой дождь. На следующий день, 6 февраля, столбик термометра будет показывать до минус шести градусов. Резкое похолодание может привести к гололедице на дорогах.

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