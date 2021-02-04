В Ростовской области автоледи сбила школьницу вблизи пешеходного перехода

В Ростовской области автоледи сбила школьницу Фото: "КП" Архив

В Ростовской области местная школьница оказалась под колесами иномарки.

Инцидент произошел в четверг, 4 февраля, около трех часов дня в городе Волгодонске. По предварительным данным, 42-летняя автоледи на иномарке Hyundai Creta ехала по улице Энтузиастов в районе дома № 25, и не успела затормозить перед выскочившей на дорогу 10-летней девочкой. Школьница внезапно показалась на дороге, выйдя из-за припаркованной машины. Но стоит отметить, что ребенок собирался перейти проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, она находилась, буквально, в нескольких метрах от него.

В результате девочка оказалась под колесами автомобиля и получила различные травмы. Ей оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи. К счастью, госпитализация школьнице не потребовалась.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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