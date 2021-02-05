В Ростовской области произошел пожар в здании почты

В Ростовской области потушили пожар в здании почты Фото: "КП" Архив

В Ростовской области загорелось здание почты.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, около половины седьмого утра в городе Шахты. На улице Прокатной по неизвестной причине вспыхнуло одноэтажное здание. Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных, как только заметили поднимающиеся клубы дыма.

К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено около 200 квадратных метров. Спасатели сразу же приступили к тушению. Уже к 6:47 пламя было локализовано, а к 7:40 - полностью потушено. К счастью, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания пока остается неизвестной, ее предстоит выяснить специалистам, равно как и оценить причиненный ущерб.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 26 человек личного состава и семь единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание только к полудню.

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