Мэрия Ростова отсудила частные земельные участки возле моста на Малиновского

Переправу закрыли в начале января. Фото: Дадаян Давид

Власти Ростова-на-Дону через суд изымут земли у собственников, чьи участки попали в зону реконструкции моста на Малиновского. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, пять владельцев не согласились с предложенной им ценой.

Изначально мэрии необходимо было договориться с 11 собственниками. Их владения мешали дальнейшему строительству переправы и подъездных дорог. Власти Ростова произвели оценку земли и назвали цену за участки. Вот только она устроила далеко не всех.

Мэрия направила иски в суд, эксперты определили стоимость выкупа объектов. Решения уже обращены к немедленном исполнению. У собственников осталось право обжаловать решения, но это никак не отразится на сроках реализации проекта, утверждают в мэрии.

- Судебные решения позволяют приступить к строительству подходов к новому путепроводу и в кратчайшие сроки открыть движение по одной из главных дорожных артерий, - отметил глава города Алексей Логвиненко.

Сейчас рабочие почти полностью разобрали старый мост, остались только колонны. Напомним, в правительстве и мэрии заявляли, что мост полностью введут в эксплуатацию в конце 2021 года, а движение общественного транспорта начнется в апреле.

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