На федеральных трассах под Ростовом приготовились устранять последствия грядущей непогоды

В Ростовской области обеспечивать бесперебойное движение на трассе будут около 300 единиц техники Фото: "КП" Архив

В донском регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. В связи с этим ФКУ Упрдор Москва-Волгоград принял решение обеспечивать бесперебойное движение на федеральных трассах в южных регионах. Этим будут заниматься порядка 300 единиц техники

В Ростовской области 6-7 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия: осадки в виде снега, местами сильные, при порывистом ветре до 15-20 м/с. Возможно ухудшение видимости до 500 м.

- В случае необходимости для уборки снега и обработки трасс противогололедными материалами в южных регионах подрядные организации готовы привлечь к работе 299 единиц дорожной техники, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Водителей попросили быть особо аккуратными на дороге, а в случае возникновения нештатной ситуации на трассе обращаться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8(863) 232-94-60.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От полюса до минуса: в Ростове-на-Дону обещают гололед.

И резкую смену температуры.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!