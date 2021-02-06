Обокравшего жительницу Калмыкии телефонного афериста нашли в Красноярском крае

Злоумышленник похитил 46 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативники МВД задержали в Красноярском крае молодого человека, подозреваемого в краже денег с банковского счета.

Уголовное дело о краже со счета полицейские возбудили после того, как к ним обратилась жительница Приютненского района Калмыкии. Аферист украл ее деньги с помощью известной мошеннической уловки. Он представился работником службы безопасности одного из банков и добился того, что женщина назвала ему данные банковской карты. А после он перевел 46 тысяч на счет, который контролировал, пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

В совершении преступления следователи подозревают 19-летнего жителя Красноярского края. После задержания он признался следователям, что подменил телефонный номер с помощью компьютерной программы. В МВД считают, что подозреваемый может иметь отношение к нескольким аналогичным преступлениям.

Уголовное дело в отношении жителя Красноярского края возбудили по статье о краже с банковского счета.

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