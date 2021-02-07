Ростовские школьники взяли шесть медалей в первенстве по ушу

Ростовчане стали лучшими в нескольких программах. ФОТО: пресс-служба ростовской мэрии.

В курортном Сочи на первенстве по спортивному ушу трое ростовских школьников стали обладателями золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Спортсмены показывали достижения и навыки в упражнениях с палками и мечами. 12-летняя Софья Левченко в первый день соревнований стала абсолютным победителем в программе наньгунь, второй и третье – в программах наньдао и наньцюань. Еще две медали – бронзу и серебро – завоевал 14-летний Богдан Романец. А 13-летняя Мария Осьмакова стала призером в программе чанцуань.

В первенстве участвуют около 250 спортсменов из регионов ЮФО и Северного Кавказа.

По итогам соревнований будут определены участники чемпионата и первенства России, – пояснили в пресс-службе мэрии Ростова.

Общероссийские соревнования по ушу обычно проходят в Москве.

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