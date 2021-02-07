Снег и метель: спасатели предупредили об ухудшении погоды в Ростове в понедельник, 8 февраля

В дневное время снегопад может усилиться. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 8 января МЧС и городская служба ГО и ЧС прогнозируют ухудшение метеоусловий в Ростове и Ростовской области.

В ночь с 7 на 8 января, по прогнозу спасателей, ожидается небольшой снег. В дневное время снегопад усилится, может начаться метель. Из-за скачков температуры на дорогах появится ледяная пленка.

Температура воздуха в Ростове ближайшей ночью снизится до -8 градусов. Днем термометры будут показывать -6 градусов, прогнозирует Гидрометцентр. Ко вторнику в Ростове вновь потеплеет – до +5 градусов.

Как обычно в такой ситуации, в МЧС рекомендуют жителям Ростова быть особо внимательными. Держаться дальше от конструкций, на которые налип снег, соблюдать правила дорожного движения. Автомобилистам спасатели рекомендуют парковаться только на специальных площадках и избегать парковки под деревьями или рекламными щитами.

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