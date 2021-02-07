В Ростове водитель «Приоры» на полном ходу протаранил три припаркованных авто

Столкновение зафиксировала установленная у дороги камера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону утром 7 февраля на практически пустой дороге произошло ДТП.

Водитель «Прироры» двигался на довольно высокой скорости вплотную за еще одной легковушкой. Возле парковочного «кармана» у одного из зданий машину «повело» вправо, водитель пытался ее выровнять. Однако задел три припаркованных автомобиля.

Запись инцидента опубликовал владелец одного аккаунтов в «Инстаграме». У водителя была доля секунды чтобы справиться с управлением и не допустить серьезного столкновения. На записи видно, что повреждения задних бамперов и багажников получили «Хендай Соларис» и «Тойота».

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что «Приора» задела еще одну машину, она в запись не попала. В инциденте никто не пострадал, водитель самостоятельно вызвал инспекторов.

Вчера ДТП с городским пассажирским автобусом произошло на выезде Каменки. Водитель автобуса отвлекся на сообщение в телефоне, потерял управление. Автобус врезался в фонарный столб. В салоне находились около 20 пассажиров. По предварительной информации, никто из них не получил требующих медицинской помощи травм.

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Есть ли получившие травмы в аварии, пока не известно (подробнее)

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