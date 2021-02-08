Вечерний авиарейс из Ростова в Краснодар отменили из-за непогоды

Обычно полет в Краснодар из Ростова занимает час. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ростовском аэропорту Платов отменен рейс в краснодарский аэропорт Пашковский, следует из информации на сайте воздушной гавани.

Воздушное судно должно было вылететь из донской столицы в семь вечера и сесть в Краснодаре через час.

Сегодня в Ростовском аэропорту совершили посадку четыре лайнера, направлявшихся в Краснодар. Кубанский аэропорт был закрыт из-за сильного снегопада. Пассажиров из Калининграда, Ярославля и других городов, направлявшихся в Краснодар, разместили в гостиницах.

Тем временем сильный снегопад ожидается завтра и в Ростове. В МЧС предупреждают о снижении температуры в ночное время и возможности метели днем.

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