Народный календарь на 8 февраля: приметы, что можно и нельзя Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народный календарь на 8 февраля: приметы, что можно и нельзя.

Веками народ по всему свету собирал различные приметы. Из года в год, да что там, даже изо дня в день записывались новые наблюдения. Чаще всего они связывались с погодными условиями, но были и другие.

Итак, например, наши прадеды считали, что если 8 февраля собака сворачивается калачиком, а кошка сидит на подоконнике и смотрит в окно, то это к потеплению и ясной хорошей погоде. А если же лошадь в этот день часто вздрагивает в конюшне, то наоборот - к похолоданию и морозам. Кроме того, именно по погоде 8 февраля судят о предстоящей весне, предки говорили, что каков будет этот день, таковой будет и весна, если погода была безветренной и ясной, считалось, что придет она рано и будет очень теплой.

Впрочем, по февральским погодным условиям судили не только о весне, но и о лете. Издавна считалось, что если февраль будет холодный и сухой, то август будет крайне жарким, а если будут постоянно стоять лютые морозы, то жарким будет и все лето.

В давние времена люди именовали этот день днем Федора Студита. И если же в этот день к кому-нибудь являлся во сне или наяву покойный родственник, то по нему необходимо было отслужить молебен, а углы дома окропить святой водой. Чтобы избежать таких визитов наши предки подкладывали под порог топор, рисовали мелом кресты над всеми дверями и окнами, развешивали различные травы и непременно оставляли у себя дома кого-нибудь из гостей, так как духи очень не любили посторонних в своем жилище.

Хотя в наш век многие приметы уже канули в лету, но на некоторые до сих пор обращается строгое внимание, с особенным трепетом к ним относятся жители сельских местностей.

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