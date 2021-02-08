В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера с расстройством памяти

Дончанина ищут вторую неделю. Фото: "ЛизаАлерт Юг"

Волонтеры и полицейские разыскивают 68-летнего Александра Ивановича Бабенко, который в конце января вышел из дома и пропал. Мужчину разыскивали сначала в родном селе Красная поляна, расположенном в Песчанокопском районе, а после начали искать на территории всей Ростовской области.

Родственники и друзья пропавшего пожилого мужчины стал бить тревогу после того, как он не пришел домой и перестал отвечать на звонки.

В поисковом отряде "Лиза Алерт - Юг" отмечают, что пенсионер обладает плохой памятью. Пропавший мог попросту забыть дорогу домой и информацию о себе.

Рост пропавшего пенсионера - 167 сантиметров. Он худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

В день исчезновения Александр Бабенко был одет в свитер болотного цвета, темно-серые брюки и сапоги, а на голове была черно-зеленая шапка.

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