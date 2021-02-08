Промысел тюльки вырос в Азовском море

Исследователи ловили рыбу в первые дни февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Азовском море увеличился промысел тюльки. Исследовали отбирали пробы 2 и 3 февраля в центральном районе водоема. Об этом рассказали в Азово-Черноморском филиале научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

2 февраля три судна поймали 12 тонн тюльки. Улов каждого составил от трех до пяти тонн. На следующий день, 3 февраля, добыча оказалась почти в семь раз больше — 82 тонны. Суточный улов одного судна составил от 1 до 22 тонн.

— Эффективность промысла 3 февраля увеличилась в два раза, — пояснили в филиале научно-исследовательского института.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" писала, как осолонение повлияло на экосистему Азовского моря. Биолог Василий Поважный объяснил, что водоем стал частично непригоден для некоторых обитателей, например, судака, леща и тарани.

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