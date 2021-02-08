Сыграл на бирже: два миллиона рублей потерял дончанин, доверившийся псевдо-брокеру

Мужчина потерпел фиаско, пытаясь заработать на бирже Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области житель Каменска-Шахтинского стал жертвой мошенника. С индивидуальным предпринимателем по интернету связался мужчина, который представился брокером. Якобы специалист в биржевых операциях долго и убедительно рассказывал, какие большие деньги на рынке ценных бумаг можно заработать.

В итоге дончанин согласился попробовать себя в новой сфере деятельности. По совету онлайн-собеседника, в течение нескольких месяцев предприниматель переводил через банкомат крупные суммы на разные счета. За все время мужчина потратил на эти финансовые операции около двух миллионов рублей, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Но заветной прибыли так и не дождался. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника. Он написал заявление в полицию.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если силовики найдут подозреваемого, и его вину признает суд, псевдо-брокер может сесть в тюрьму на восемь лет.

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