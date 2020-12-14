Мошенник снял с банковского счета дончанки 200 тысяч рублей

Мошенник снял с банковского счета женщины все сбережения Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Ростовской области, представляясь сотрудниками службы безопасности банков. На уловку аферистов повелась жительница Волгодонска.

В полиции дончанка рассказала о том, что ей позвонил мужчина, который рассказал о мошеннических действиях с ее банковским счетом. Представляясь сотрудником службы безопасности банка, он попросил назвать секретный код, который пришел в смс-сообщении. Женщина доверилась якобы представителю банка и сообщила код. После этого с ее банковского счета исчезли все деньги - 200 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Сейчас сотрудники делают все возможное, чтобы найти и задержать виновных в пропаже денег.

Стоит отметить, что это не единичный случай подобного обмана. Похожая история произошла с жительницей Зверево. Лже-банкир обокрал дончанку почти на 250 тысяч рублей.

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