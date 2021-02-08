В Ростовской области полиция разыскивает мужчину, убежавшего из супермаркета с водкой

Мужчина украл алкоголь и теперь может сесть в тюрьму на восемь лет

В городе Донецке Ростовской области у местного жителя не оказалось денег, а выпить алкоголя хотелось очень сильно. Так сильно, что мужчина решился на преступление.

Он пошел в местный сетевой магазин, в алкогольном отделе выбрал бутылку водки стоимостью 503 рубля, схватил ее с прилавка на глазах у сотрудников магазина и других покупателей, после чего убежал.

Поймать воришку охрана не успела. После инцидента сотрудники супермаркета написали заявление в полицию. Как рассказал «Комсомольской правде – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, с места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого уже установлена, а вопрос его задержания – дело времени.

В отношении злоумышленника завели дело по статье «Грабеж». Если суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на пять лет.

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