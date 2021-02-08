В Ростовской области молодой мужчина изнасиловал пенсионерку

Правоохранители выясняют детали преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из станиц Усть-Донецкого района Ростовской области пожилая женщина стала жертвой преступления на сексуальной почве.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 26-летний мужчина пригласил к себе домой на ужин соседку. Он пояснил 62-летней женщине, что хотел бы хотел узнать ее поближе, так как их дома располагаются рядом. Женщина не ожидала никакого подвоха, поэтому откликнулась на приглашение. Но за ужином хозяин дома переборщил с алкоголем. Это сыграло с ним злую шутку. Мужчина начал приставать к гостье, а когда та отказалась вступать с ним в интимную близость, просто изнасиловал женщину.

Потерпевшая сразу же написала заявление в полицию.

Как пояснил источник в правоохранительных органах региона, в отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Изнасилование». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Если суд признает вину, то станичник может сесть в тюрьму на 15 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Таганрога изнасиловал 13-летнюю школьницу, познакомившись с ней в соцсети

По факту возбуждено уголовное дело (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.