Взявшим приемных пенсионеров ростовчанам компенсируют часть затрат

Опекунам будут ежемесячно платить деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Добрые дела ростовчан могут быть вознаграждены - в том числе, материально. Жителям, взявшим в приемную семью посторонних одиноких пенсионеров, власти намерены компенсировать часть затрат.

Программа помощи одиноким пожилым людям разработана для женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет и старше. А также для людей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в постоянной или временной помощи со стороны других людей. Опекунам придется взять на себя заботу о приемном пенсионере.

- Приемная семья для одиноких пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья – большая ответственность. Одним из условий является то, что желающие принять таких людей в семью должны наладить совместное проживание. Предусмотрены проверки, - отметил «Комсомольской правде-Ростов» заместитель начальника по социальной защите Железнодорожного района Ростова-на-Дону Сергей Сафонов.

Сейчас сумма ежемесячной компенсации составляет пять тысяч рублей за одного пожилого человека. За каждого последующего приемного пенсионера возможна доплата в размере одной тысячи рублей.

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