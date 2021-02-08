На Дону в страшном ДТП погиб 37-летний мужчина

Последствия аварии. Фото: ГИБДД по РО

На трассе в Ростовской области произошло смертельно дорожное-транспортное происшествие. Авария случилась в Дубовском районе. Как сообщили в региональном ГИБДД, машины врезались "лоб в лоб".

По официальным данным, 37-летний водитель за рулем "Сузуки" двигался по трассе от города Котельниково до села Песчанокопское. В какой-то момент он решил пойти на обгон впереди идущей машины. Разметка не запрещала такой маневр. Перед тем, как выехать на встречную полосу, он не убедился в том, что там никого нет.

В результате произошло лобовое столкновение с иномаркой, которой управлял 54-летний мужчина. От удара машины получили сильнейшие повреждения и вылетели с трассы. "Сузуки" превратилась в груду искореженного металла: двигатель вошел в салон.

Минивэн пострадал меньше. Фото: ГИБДД по РО

Очевидцы вызвали на место экстренные службы. Приехавшие врачи констатировали смерть 37-летнего пассажира "Сузуки". Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

Сейчас инспекторы ГИБДД устанавливают все детали случившегося.

Машины раскидало в разные стороны. Фото: ГИБДД по РО

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