Двое водителей пострадали в столкновении фуры и «Газели» в Ростовской области

От удара грузовики съехали с проезжей части. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области столкнулись два грузовика. Авария произошла на трассе Азов-Староминская вечером 8 февраля, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, фура «Мерседес» и «Газель» пытались разъехаться на встречной полосе. Машины не выдержали боковой интервал и столкнулись. От удара грузовики съехали с проезжей части.

— В результате ДТП пострадали оба водителя, они были доставлены в больницу. Проводится проверка, — сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, в тот же день произошла другая авария в Дубовском районе. 37-летний водитель "Сузуки" начал обгонять впереди идущий автомобиль. Выезжая на встречную полосу, он не убедился, что там никого нет. В результате машина "лоб в лоб" столкнулась с другой иномаркой. Водитель "Сузуки" скончался.

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