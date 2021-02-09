Три ростовских детских сада получили статус казачьих

В детских садах проходят патриотические мероприятия. Фото: правительство Ростовской области

В донской столице статус казачьих присвоили трем детским садам, расположенным в Западном жилом массиве.

В департаменте по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области пришли к такому решению, оценив работу педагогов, которые прививают мальчишкам и девчонкам любовь к родной земле, традициям казаков, их истории и культуре.

Как пояснили в региональном правительстве, статус «казачьих» присвоен детским садам №84, №213 и №223.

В Ростовской области уже есть школы и детские сады, в которых особое внимание уделяют традициям казачества. Статус казачьих носят, в том числе, Базковская средняя школа Шолоховского района, а также детсад и школа в селе Крученая Балка Сальского района Ростовской области.

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