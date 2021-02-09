Возобновили работу два отделения горбольницы № 6 в Ростове-на-Дону

Отделения открыли двери после дезинфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

В городской больнице № 6 возобновили работу хирургическое и гинекологическое отделения. Об этом сообщается на сайте медицинского учреждения.

Напомним, в октябре прошлого году в больнице развернули провизорный госпиталь. Гинекологическое и хирургическое отделения работали в режиме инфекционного стационара до 2 февраля. После дезинфекции они стали принимать пациентов по своему профилю.

Кроме того, начал работу колопроктологический центр больницы № 6.

Напомним, на днях губернатор поставил вопрос о возобновлении плановой медицинской помощи в Ростовской области. Причина такого решения — снижение числа зараженных коронавирусом. Главный санврач области Евгений Ковалев пояснил, что медучреждения обяжут строго соблюдать санитарные меры. Роспотребнадзор уже направил в Министерство здравоохранения рекомендации по организации работы поликлиник.

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