Народный календарь на 10 февраля: не злите домового - не убивайте насекомых в доме

Рассказываем о народных приметах на 10 февраля Фото: Евгения ГУСЕВА

Народный календарь на 10 февраля: этот день можно считать днем дружбы с домовым.

По наблюдениям наших предков, немало примет было создано на 10 февраля, этот день издавна именуют Днем Ефрема. Наши прадеды считали, что поднявшийся в этот день ветер несет за собой беду - он сулит сырое холодное лето и весь предстоящий год. Если же ветер начинал гудеть в печной трубе, необходимо было готовиться к предстоящим холодам. Если 10 февраля еще и колокольный был слышен издалека ясно и громко стоило ждать снегопада. Стоит отметить, что рожденные в этот день считались счастливчиками.

В этот день люди старательно пытались подружиться с домовым. Чтобы не разгневать его, 10 февраля ни в коем случае нельзя было убивать в доме никаких насекомых. Девушки и женщины тщательнее обычного должны были вести хозяйство, а также не ругаться матом и не скандалить, считалось, что тогда "хозяин" дома не будет бушевать. Для того, чтобы заключить с ним мир под печку клали немного сладостей. Иногда ему даже выделяли отдельное место за обеденным столом, чтобы потом не сбиться с ног в поисках украденных им вещей.

Рыбаки в этот день отправлялись заниматься подледным ловом, так как считалось, что клев на Ефрема особенно хорош. А дамы после полудня долгое время проводили перед зеркалом, так как это обряд должен был на долгие годы сохранить их молодость и красоту.

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