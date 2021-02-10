В ростовском аэропорту самолет развернуло после посадки из-за обледенения

В ростовском аэропорту - сложные метеоусловия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ростовском аэропорту «Платов» сложные метеоусловия привели к нештатной ситуации. На рулежной дорожке самолет сильно развернуло, затем ветер мешал подать трап.

Сегодня выяснилась еще одна подробность инцидента в «Платове» с лайнером, совершившим полет из Самары. Транспортная прокуратура начала проверку ЧП. По данным прокуроров, самолет развернуло почти на 90 градусов на рулежной дорожке. Возможно, это произошло из-за сильного ветра. Лайнер после инцидента, по информации «КП», дополнительно осмотрели специалисты.

Как сообщала вчера «Комсомольская правда», командиру воздушного судна на подлете к Ростову передали информацию об ухудшении погоды. Дождь и снег, выпавшие на полосу, могли снизить уровень сцепления с шасси лайнера. Командир судна принял решение уходить на запасной аэродром, самолет повернул в сторону Краснодара. Через некоторое время погода в Ростове изменилась, борт вернулся и совершил посадку.

Однако пассажирам пришлось ожидать выхода из самолета еще два часа. Сильный ветер мешал подать к борту машину с трапом. Работники аэропорта опасались, что трап повредит крыло или фюзеляж самолета, рассказал вчера «КП» источник в «Платове».

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