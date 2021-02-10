В Ростовской области малоимущим жителям заплатят почти 50 миллионов рублей

Малоимущим жителям региона окажут поддержку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Глава донского региона Василий Голубев подписал документ о выделении более 49,6 миллиона рублей жителям Ростовской области, которые признаны малоимущими. Об этом сообщает правительство региона.

Таким образом, власти решили поддержать людей, которые оказались в сложном финансовом положении. Деньги переведут нуждающимся семьям в феврале текущего года. Претендовать на выплаты смогут дончане с низким доходом.

Известно, что этой зимой материальную поддержку уже получили более 2,8 тысячи семей. На это потратили около 29,3 миллиона рублей из областного бюджета.

Стоит отметить, что в минувшем году на оказание адресной социальной помощи выделили около 766 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказали 64-м тысячам семей, проживающим на территории Ростовской области.

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