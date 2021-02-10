Вчерашний дождь покрыл автомобили ледяной "съемной" тонировкой

В донской столице водители похвастались новой "тонировкой". Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице автомобили покрылись ледяной коркой после прошедшего вчера дождя.

Все припаркованные машины получили "съемную" тонировку, как ее окрестили автолюбители. Водители стали фотографировать свои авто и публиковать снимки в городских пабликах в соцсети.

- Бесплатное второе стекло для свой машины получили сегодня многие ростовчане. Спонсором выступил ледяной дождь, - написал автор поста под своими фотографиями.

Пользователи в комментариях назвали это явление «съемной тонировкой». Другие, наоборот, пожаловались на скользкие дороги и рассказали о том, что очень сложно удержать машину на проезжей части.

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