ФК «Ростов» планирует выкупить Романа Тугарева у «Локомотива»

Роман Тугарев играет в составе ФК «Ростов» с осени 2020 года. Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Руководство ФК «Ростов» задумалось о сделке с московским «Локомотивом». Желто-синие планируют перекупить 22-летнего полузащитника Романа Тугарева.

Сейчас футболист выступает в составе ростовчан на правах аренды. Договор об аренде подписан в октябре минувшего года. Срок договора - до окончания сезона-2020/21. За три месяца молодой хавбек показал отличные результаты.

По сообщениям источника, знакомого с ситуацией, сделка может состояться в рамках зимнего трансферного окна. В случае, если стороны договорятся о переходе, игрок станет собственным футболистом клуба до конца февраля.

До аренды в "Ростове" Тугарев играл в молодежке московского «Локомотива». Кроме того, полузащитнику удалось забить первый хет-трик в истории ФК «Казанка». В матчах премьер-лиги Тугарев впервые сыграл осенью 2018 года за московских железнодорожников против ФК «Ахмат».

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