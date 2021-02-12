Часть платы за детский сад компенсируют родителям в Ростове-на-Дону

Компенсацию выплачивают раз в квартал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону родителям компенсируют часть платы за детский сад. Об этом сообщили в администрации донской столицы.

Компенсацию выплачивают раз в квартал одному из родителей. Семьи могут вернуть 20 процентов оплаты за первого ребенка, 50 процентов — на второго, 70 процентов — на третьего и последующих детей.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать в садик пакет документов. В него входят заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении, СНИЛС, реквизиты банка и номер счета для перечисления компенсации. Кроме того, перечисление средств в садик нужно подтвердить платежными документами.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов", какие пособия могут получить семьи. Родители могут рассчитывать на единовременные выплаты, материнский капитал, пособия по беременности и родам и выплаты по уходу за ребенком.

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