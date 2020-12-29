Пособия на детей в 2020-2021 в Ростове-на-Дону: в донской столице в предстоящем году изменится размер различных детских пособий.Итак, рассказываем, какие выплаты родители ребятишек уже получили в уходящем 2020 году и какие суммы поступят на банковские карты матерей в предстоящем 2021 году.Единовременные выплаты:- выплата за постановку на учет в женской консультации до 12 недели беременности (в январе - 675 руб. 15 коп.; в феврале - 702 руб. 16 коп.);- выплата по беременности женщинам, супруг которых проходит срочную службу (в январе - 28 511 руб. 04 коп.; в феврале - 29 651 руб. 86 коп.);- выплата при рождении/усыновлении ребенка (в январе - 18 004 руб. 12 коп.; в феврале - 18 724 руб. 28 коп.).Материнский капитал:- на первого ребенка (483 882 руб.);- на второго ребенка (доплата - 155 550 руб.);- на второго ребенка (если не было выплаты за первого - 639 432 руб.).По беременности и родам:- официально работающим матерям (100% среднедневного заработка за два года (2019-2020):1. минимум:а). за 140 дней - 56 959 руб.,б). за 156 дней - 63 468 руб. 60 коп.,в).за 194 дня - 78 928 руб. 90 коп.;2. максимум:а). за 140 дней - 340 320 руб. 70 коп.,б). за 156 дней - 379 223 руб. 52 коп.,в). за 194 дня - 471 598 руб. 48 коп;- выплата женщинам, потерявшим работу после ликвидации предприятия (в январе - 675 руб. 15 коп.; в феврале - 702 руб.16 коп.);- обучающимся на очной форме (по сумме стипендии);- женщинам, проходящим службу по контракту в силовых структурах (100% денежного довольствия).Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет:- официально работающим матерям (40% среднемесячного заработка за два года (2019 -2020):1. минимум (в январе - 6 752 руб.; в феврале - 7 022 руб. 08 коп.);2. максимум (29 559 руб. 99 коп.);- для неработающих матерей (в январе - 6 752 руб.; в феврале - 7 022 руб.).Другие ежемесячные выплаты:- президентские выплаты на первого и второго ребенка до трех лет (11 099 руб.);- на ребенка до трех лет, отец которого несет срочную службу (в январе - 12 219 руб. 17 коп.; в январе - 12 707 руб. 94 коп.);- на ребенка от трех до семи лет (50% детского прожиточного минимума, в некоторых случаях - 100%);- на ребенка военнослужащего при потере кормильца (в январе - 2 457 руб. 60 коп.; в феврале - 2 555 руб. 90 коп.).Напомним, что семьи с детьми в 2020 году в связи с пандемией получали дополнительные выплаты, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным.- разовая выплата на детей от 3 до 16 лет (10 000 руб.);- выплата на детей до трех лет в апреле-июле (по 5 000 руб.);- пособие на ребенка для оставшихся без работы (3 000 руб.);- новогодняя выплата всем семьям с детьми (5 000 руб.).Но пока неизвестно будут ли назначаться еще подобные выплаты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие пособия положены матерям-одиночкам в 2020-2021 году в Ростове-на-Дону: выясняем, кто имеет право называться матерью-одиночкой.Какие пособия положены матерям-одиночкам в 2020-2021 году в Ростове-на-Дону: сколько и за что положено выплачивать одиноким матерям.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!