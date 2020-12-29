Какие пособия положены матерям одиночкам в 2020-2021 году в Ростове-на-Дону: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" расскажет, из чего будет складываться доход матери-одиночки.Итак, сначала выясним, какие женщины могут называться одинокими матерями:1. Женщины, родившие ребенка вне брака (отцовство не установлено судом или добровольно);2. Женщины, родившие ребенка в браке или в течение 300 дней с момента его расторжения (если мужчина оспорил свое отцовство в суде);3. Незамужние женщины, усыновившие или удочерившие ребенка;4. Женщины, чьи дети вовсе не имеют отца (умер, пропал без вести и т.д.).Если женщина подходит хотя бы по одному из этих критериев, она вправе получать следующие выплаты:- оплата отпуска по беременности и родам (произведение продолжительности отпуска и максимального дневного заработка). Размер высчитывается по фактическому среднемесячному заработку за два года. Выплата положена только трудоустроенным матерям, студенткам и военнослужащим.- выплата при постановке на учет в женской консультации до 12 недели беременности (680 руб. 39 коп.). Дополнительная сумма к оплате отпуска по беременности и родам. Также положена только работающим мамам.- выплата при рождении ребенка (18 143 руб. 95 коп.). При рождении двух и более детей начисляется за каждого ребенка.- выплата при усыновлении/опекунстве/оформлении договора о приемной семье 918 143 руб. 95 коп.); при усыновлении ребенка старше 7 лет или нескольких сразу (137 566 руб. 14. коп.). Выплачивается на каждого ребенка.- материнский капитал (470 241 руб.). Выплачивается в случае рождения или усыновления второго или более ребенка.- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:а). работающим матерям (мин. - 4 582 руб., макс. - 27 984 руб. 66 коп.);б). неработающим матерям на первого ребенка (3 277 руб. 45 коп.);в). неработающим матерям на второго и более детей ( 6 803 руб. 98 коп.).- компенсация на ребенка, не посещающего детский сад (50 руб.). Выплачивается на ребенка до 3 лет.- президентское пособие на ребенка до 3 лет (11 100 рублей). Выплачивается:а). тем семьям, чей доход меньше двух прожиточным минимумов на члена семьи;б). тем семьям, в которых дети родились после 01.01.2018;в). на первого ребенка - из федерального бюджета, на второго - из материнского капитала.Для оформления всех перечисленных выплат необходимы следующие документы:- паспорт;- свидетельство о рождении или усыновлении ребенка;- документы, подтверждающие гражданство РФ матери и ребенка;- при смерти или лишении родительских прав отца - документы, подтверждающие этот факт;- при разводе - свидетельство о расторжении брака;- сведения о доходах на каждого члена семьи;- справка из военкомата, если кто-то из родителей проходит срочную службу;- если отец ребенка лишен родительских прав, в колонии, под стражей, на принудительном лечении или недееспособен - подтверждающие документы;- реквизиты банковского счета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПособия матерям-одиночкам в Ростове-на-Дону 2019: сколько будут получать.Выясняем, какую сумму будут получать матери-одиночки в 2019 году в Ростове-на-Дону.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!