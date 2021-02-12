В Ростовской области ограничили движение по дороге, ведущей на Украину

Точный срок окончания работ пока не называется. Фото: Арихив КП

На территории донского региона ограничено движение транспорта по федеральной трассе А-280, которая из Ростова-на-Дону ведет в Таганрог, а дальше граничит с Украиной.

Водители смогут проехать по дороге в сторону Таганрога с девятого километра только по одной полосе, что, очевидно, заметно осложнит движение и время в пути. В сторону Ростова будут открыты две полосы.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Волгоград», изменения вызваны строительными работами. Так, на одном из участков дороги вскоре появится развязка, связывающая строящиеся Западный и Северный обходы с трассой федерального значения А-280.

Сейчас точный срок завершения работ пока не называется. Автомобилистам, водителям автобусов и дальнобойщикам придется заранее планировать свой маршрут, учитывая временные неудобства по ограничению движения по трассе.

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