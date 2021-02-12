Одиннадцать жителей Ростовской области отметят 100-летний юбилей в феврале

Двое мужчин отметят 100-летний юбилей в День Защитника Отечества Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Значимое событие в феврале отметят 11 жителей донского региона. Всем им предстоит отпраздновать свой 100-летний юбилей, об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Во время 78-ой годовщины освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков троим жителям региона исполнится сто лет. В этот же день - в воскресенье, 14 февраля, День рождения будет отмечать 103-летняя жительница Дона.

День защитника Отечества в этом году станет особенным для двух мужчин, проживающих в Ростовской области. Они отметят вековой юбилей именно 23 февраля. В этот же день дончанину из Неклиновского района исполнится 102 года.

В Пенсионном фонде отмечают в Ростовской области больше всего долгожителей - в Ростове, Волгодонске, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Миллеровском, Красносулинском и Куйбышевском районах.

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