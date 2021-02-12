В Сальске спасатели тушат вспыхнувший на винзаводе пожар

Огонь тушули на крыше здания. Фото: Instagram po_salsku

В пятницу, 12 февраля, на территории неработающего винзавода Сальске на улице Станиславского загорелась крыша одного из зданий. Огонь распространился по всей площади кровли размером 20 на 50 метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Очевидцы сообщили, что пожар вспыхнул в 12:55. На место незамедлительно выехали спасатели. В 13:11 возгоранию присвоили ранг № 2. В 14:06 пожар локализовали, а в 15:00 спасатели полностью потушили здание.

Угрозы распространения огня на соседние здания не было. При пожаре никто не пострадал.

На месте огонь тушили 39 работников МЧС и 11 единиц техники.

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